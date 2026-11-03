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Policia e Kosovës ka dalë me sqarim pas aktgjykimit të Gjykatës Supreme, i cili e ka shpallur të paligjshëm një dispozitë të Udhëzimit Administrativ për Procedurat e Kundërvajtjes, që lidhet me mbajtjen e përkohshme të patentë-shoferëve.
Policia ka bërë të ditur se vendimi i Supremes përcakton se patentë-shoferët nuk mund të mbahen fizikisht nga Policia për më shumë se tetë ditë.
Për këtë arsye, Policia ka njoftuar se do të ndërmarrë veprimet e nevojshme për kthimin e patentave të marra përkohësisht, për të cilat ka kaluar afati ligjor i mbajtjes.
Megjithatë, Policia ka theksuar se ky vendim nuk e anulon masën mbrojtëse të ndalimit të drejtimit të automjetit. Personat ndaj të cilëve është shqiptuar kjo masë vazhdojnë të mos kenë të drejtë të vozisin deri në përfundimin e saj, edhe nëse patentën e kanë në posedim.
Sipas Policisë, drejtimi i automjetit gjatë periudhës së ndalimit dënohet me 500 euro gjobë, gjashtë muaj ndalim të drejtimit, pesë pikë negative dhe konfiskim të përkohshëm të automjetit.
Policia ka bërë të ditur se do të vazhdojë kontrollet në trafik dhe verifikimin e masave mbrojtëse përmes evidencave zyrtare.