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Policia ka filluar të zhvendosë qindra migrantë në Ceuta drejt një zone të re me tenda në pjesën e portit të këtij territori spanjoll në Afrikën e Veriut.
Oficerët hasën vështirësi në menaxhimin e turmave që shtyheshin për të siguruar një vend në kamp, pas javësh të tëra qëndrimi në plazhe. U dëgjuan të shtëna dhe pati raportime se policia qëlloi në ajër, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Disa qindra migrantë kanë mbërritur tashmë në kamp, i cili ka kapacitet për 1.700 persona.
Shumica e 72.000 migrantëve që kaluan kufirin nga Maroku në korrik janë kthyer mbrapsht, por besohet se më shumë se 13.000 prej tyre ndodhen ende në enklavë.
Operacioni nisi rreth orës 07:00 me orën lokale (05:00 GMT) të së premtes dhe përfshiu transferimin e më shumë se 3.000 migrantëve, sipas agjencisë spanjolle të lajmeve Efe.
Gjatë procesit, disa migrantë çanë kordonin policor përgjatë itinerarit të caktuar prej 2 kilometrash që të çonte në port. Pamjet video tregojnë të rinj që vrapojnë në errësirë, ndërsa policia përpiqej të mbante situatën nën kontroll.
Janë angazhuar më shumë se 170 oficerë policie, përfshirë teknikë dronësh, raportoi Efe. Agjencia shtoi se situata u vu shpejt nën kontroll dhe operacioni mundi të vazhdonte.
Ky operacion është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për t'i përqendruar migrantët në ambiente ku ata mund të identifikohen dhe të marrin kujdesin e nevojshëm, ndërkohë që statusi i tyre administrativ shqyrtohet individualisht.