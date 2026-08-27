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Policia në Sydney po heton vdekjen e një vajze 16-vjeçare, në një rast të dyshuar të mbytjes gjatë marrëdhënieve seksuale, raportojnë mediat lokale.
Të dielën, rreth orës 17:45 sipas kohës lokale, shërbimet emergjente u thirrën në një shtëpi në Elanora Heights, në zonën Northern Beaches të Sydneyt, ku vajza u gjet pa vetëdije.
Policia konfirmoi se asaj iu dha ndihma mjekësore në vendngjarje, para se të transportohej me helikopter në spitalin Royal North Shore, në gjendje kritike. Megjithatë, ajo vdiq të martën në mbrëmje. Sipas raportimeve, vajza kishte humbur vetëdijen pasi ishte mbytur gjatë marrëdhënieve seksuale.
Ekspertët thonë se kapja gjatë marrëdhënieve seksuale është bërë më e përhapur te të rinjtë në Australi, pavarësisht pasojave të mundshme, përfshirë dhimbje koke, humbje të kujtesës, dëmtime të trurit dhe, në raste të rralla, vdekje.
Policia nuk ka bërë të ditur se si ka vdekur vajza apo çfarë lëndimesh ka pësuar. Megjithatë, burime policore u kanë thënë disa mediave lokale, përfshirë transmetuesin kombëtar ABC dhe Sydney Morning Herald, se dyshohet se ajo ishte mbytur gjatë marrëdhënieve seksuale.
Chanel Contos, aktiviste për ndërgjegjësimin mbi pëlqimin seksual, tha se vdekja e vajzës “me gjasë mund të ishte parandaluar” dhe se kompanitë pornografike “kanë gjak në duart e tyre”.