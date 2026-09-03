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Policia në Pejë sot ka sekuestruar 11 motoçikleta si pasojë e kundërvajtjes.
Kjo ka ardhur në kuadër të planit operativ “Vera 2026” që do të mbetet në funksion.
“Stacioni Policor nё Pejё, sot me datё 03.09.2026, duke u bazuar nё planin operativ ‘Vera 2026’, plan i cili do tё vazhdojё edhe ditёve nё vijim”, thuhet në njoftimin e Policisë.
“Nga njёsitё e Satcionit Policor Pejё, janё sekuestruar, njёmbёdhjetё (11) motoçikleta, pёr kundёrvajtje: Drejtim i motoçikletёs pa patentshofer, drejtim i motoçikletёs pa regjistrim, drejtim i motoçikletёs pa helmetё etj., Drejtoria Rajonale e Policisё nё Pejё do tё vazhdojë me aktivitetet nё teren, me qellim tё parandalimit tё aksidenteve, derisa Policia do tё ketё zero tolerancё ndaj tё gjithё kundёrvajtёsve nё komunikacion".