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Policia e Kosovës për rajonin e Gjakovës ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për të identifikuar një grua të dyshuar për vjedhje.
Në një njoftim për media, forcat e rendit kanë thënë se sipas dyshimeve të bazuara personi i dyshuar më 2 janar 2026 në Rahovec, dyshohet se ka kryer veprën penale “Vjedhja”.
Pavarësisht angazhimeve dhe veprimeve të ndërmarra deri më tani, sipas policisë, identiteti i saj ende nuk është zbuluar.
“Me qëllim të rritjes së efikasitetit të procedurës hetimore, ftojmë të gjithë qytetarët që, nëse kanë ndonjë informacion i cili mund të ndihmojë në identifikimin ose lokalizimin e personit të dyshuar, i cili shihet në fotografinë e bashkangjitur, të kontaktojnë Policinë e Kosovës”, thuhet në njoftim, duke garantuar se informacionet e pranuara do të mbesin konfidenciale. /Klankosova.tv