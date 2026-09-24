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Një person është ndaluar për 48 orë në Rahovec, nën dyshimin se në disa raste ka kërkuar dhe pranuar ryshfet nga pronarë të bizneseve, në këmbim të moskryerjes së kontrolleve apo mosndëshkimit për shkelje të ligjeve në fuqi.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti është hetuar nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Gjakovë, në bashkëpunim me njësitë e tjera policore dhe në koordinim me Prokurorinë Themelore në Gjakovë.
Nga hetimet, sipas policisë, janë siguruar dëshmi se i dyshuari, në periudha dhe lokacione të ndryshme në zonën e Rahovecit, dyshohet se ka pranuar shuma parash nga 300 deri në 500 euro, në disa raste të ndara dhe nga persona të ndryshëm, pronarë biznesesh.
Policia thotë se i dyshuari dyshohet se i ka pranuar këto para me qëllim të përfitimit pasuror për vete ose për persona të tjerë.
Për këto veprime, sipas Policisë, dyshohet se është konsumuar vepra penale “Marrja e ryshfetit”, e përcaktuar në nenin 421 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Më 24 shtator 2026, me urdhër të Gjykatës Themelore në Gjakovë dhe në koordinim me prokurorin përgjegjës, është kontrolluar ambienti i punës dhe veturat që i dyshuari i kishte në shfrytëzim, me qëllim të sigurimit të provave relevante për rastin.
Pas intervistimit, me aktvendim të prokurorit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë. Gjatë këtij operacioni, policia ka sekuestruar edhe një telefon celular.
Të gjitha veprimet hetimore, sipas Policisë së Kosovës, janë ndërmarrë në koordinim me prokurorin përgjegjës të rastit.