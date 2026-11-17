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Policia e Kosovës ka ndaluar një veturë me targa të Serbisë në Bërnjak, në të cilën ndodheshin pesë persona, katër prej tyre të dyshuar për kalim ilegal të kufirit.
Rasti ka ndodhur mbrëmë, kur njësiti policor ndaloi veturën për kontroll.
Sipas raportit policor, dyshohet se katër shtetas të Kosovës, dy gra dhe dy burra, kishin hyrë ilegalisht nga territori i Serbisë në Republikën e Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, rasti është proceduar në procedurë të rregullt.