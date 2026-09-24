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Të mërkurën (23.09), stacioni policor në Ferizaj, në bashkëpunim me Brigadën e Zjarrfikësve dhe institucionet tjera përgjegjëse, ka realizuar një ushtrim simulues për evakuim dhe reagim në rast zjarri, të organizuar në SHFMU “Tefik Çanga” në Ferizaj.
Qëllimi i këtij aktiviteti, sipas njoftimit të Policisë, ishte ngritja e nivelit të sigurisë, vetëdijesimi i nxënësve dhe stafit të shkollës, si dhe forcimi i gatishmërisë dhe koordinimit institucional për reagim të shpejtë dhe të duhur në situata emergjente.
Në ushtrim kanë marrë pjesë nxënësit e klasave të VIII-ta, drejtoria dhe stafi i shkollës, mësimdhënësit, stafi teknik, si dhe ekipet e institucioneve emergjente.
“Siguria e nxënësve është përgjegjësi e përbashkët, ndërsa bashkëpunimi institucional dhe përgatitja paraprake janë thelbësore për një reagim sa më të shpejtë dhe profesional në çdo situatë emergjente”, tha Policia në njoftim.