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Policia e Kosovës ka njoftuar se Marshi për Liri, i mbajtur sot në Prishtinë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë, ka përfunduar qetë dhe pa incidente.
Policia tha se, ashtu siç kishte paralajmëruar më herët, kishte ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për garantimin e sigurisë, ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike, si dhe për mbarëvajtjen e marshit.
Sipas Policisë, organizimi ka kaluar në mënyrë të qetë dhe “pa ndonjë incident”.
“Policia e Kosovës falënderon organizatorët dhe mijëra qytetarë pjesëmarrës për qytetarinë, kulturën dhe sjelljen paqësore të treguar”, thuhet në njoftim.
Policia ka veçuar edhe respektimin e udhëzimeve të dhëna nga zyrtarët policorë gjatë marshit dhe qarkullimit në trafikun rrugor.
“Pjesëmarrja juaj, sjellja e përgjegjshme dhe respektimi i udhëzimeve policore kontribuan në mbarëvajtjen e qetë dhe të sigurt të marshit paqësor”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës./Klankosova.tv