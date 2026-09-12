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Policia e Kosovës në Mitrovicën e Veriut ka kthyer prapa rreth 14-15 vetura, të cilat tentuan të lëviznin në këtë pjesë të qytetit me simbole shtetërore dhe kombëtare.
Zëvendësdrejtori i Policisë për rajonin e Mitrovicës së Veriut, Veton Elshani, ka konfirmuar rastin për Klankosova.tv, duke thënë se vendimi është marrë për shkak të mundësisë së prishjes së rendit dhe qetësisë publike.
Kjo ka ndodhur në ditën kur në Prishtinë u mbajt “Marshi për Liri”, në mbështetje të katër ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë. /Klankosova.tv