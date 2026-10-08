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Policia ka konfiskuar një pushkë të tipit AK-47, 119 fishekë dhe pajisje ushtarake gjatë kontrollit të një shtëpie të pabanuar në fshatin Dren të Leposaviqit.
Sipas njoftimit të Policisë, rasti është raportuar më 7 tetor 2026, rreth orës 16:30. Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes pas pranimit të informatës dhe gjatë kontrollit kanë gjetur armën dhe municionin.
Në mesin e gjësendeve të konfiskuara janë një AK-47, dy karikatorë të zbrazët të kësaj arme, 119 fishekë të kalibrit 7.62x39 mm, pantallona ushtarake, një kapelë dhe një termos ushtarak, transmeton Klankosova.tv.
Lidhur me rastin është njoftuar dhe konsultuar prokurori, ndërsa hetimet janë duke vazhduar.