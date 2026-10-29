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Policia e Kosovës ka konfiskuar tri armë gjatë një bastisjeje në një shtëpi në Rezhanë të Hanit të Elezit, ndërsa ndaj një 47-vjeçari është iniciuar rast penal për posedim të paautorizuar të armëve.
Sipas njoftimit të policisë, bastisja është kryer më 28 tetor, rreth orës 19:30, në kuadër të hetimeve për një rast të sulmit.
Gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarit me inicialet A.B., janë gjetur dhe konfiskuar dy pushkë gjuetie dhe një pushkë ajrore, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë verifikimit, policia ka konstatuar se lejet për armët e zjarrit kishin skaduar më 24 shtator, transmeton Klankosova.tv.
Me urdhër të prokurorit, ndaj të dyshuarit është iniciuar rast penal për veprën “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve”.
Rasti do të vazhdojë në procedurë të rregullt.