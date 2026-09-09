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Policia e Kosovës ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin e një personi të dyshuar për përfshirje në veprën penale “Ngacmim seksual”.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, kërkesa është bërë nga Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit, me autorizim të prokurorisë kompetente. Policia ka publikuar fotografinë e personit dhe ka kërkuar nga qytetarët që të ofrojnë çdo informacion që mund të ndihmojë në identifikimin e tij.
“Për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tij, ju lusim të kontaktoni policinë në numrin e telefonit 192 ose përmes emailit info@kosovopolice.com”, thuhet më tej në njoftim.
Policia ka theksuar se informacionet e qytetarëve mund të ndihmojnë hetimet dhe identifikimin e personit të dyshuar.