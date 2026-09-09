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Policia Rajonale e Ferizajt, në kuadër të veprimeve hetimore për zbardhjen e një rasti penal, po kërkon bashkëpunimin e qytetarëve për identifikimin e një personi të dyshuar.
Sipas njoftimit, rasti ka të bëjë me veprën penale “Shpërdorim i pasurisë së huaj”, që dyshohet se ka ndodhur me datë 31.07.2026, rreth orës 20:00 në një qendër tregtare në Ferizaj.
“Me autorizim të Prokurorit të Shtetit, publikojmë fotografinë e personit të dyshuar, i cili dyshohet të jetë i përfshirë në këtë rast”, njoftoi Policia.
Ky institucion u bëri thirrje qytetarëve që, nëse kanë ndonjë informacion që mund të ndihmojë në identifikimin apo lokalizimin e këtij personi, ta njoftojnë Policinë e Kosovës përmes: numrit emergjent 192, stacionit më të afërt policor apo për aplikacionit digjital “Lajmero policinë”.
“Të gjitha informacionet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë. Bashkëpunimi juaj është shumë i rëndësishëm për zbardhjen e rastit dhe garantimin e sigurisë publike”, tha Policia.