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Policia e Kosovës ka njoftuar se ka realizuar me sukses arrestimin e një personi të kërkuar në Prishtinë.
Sipas njoftimit, 37-vjeçari E.S, ishte i kërkuar për veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge”.
Për këtë vepër, sipas njoftimit, ai ishte dënuar me 1 vit e 4 muaj burgim.
“Pas arrestimit dhe përfundimit të procedurave të nevojshme policore, personi i arrestuar është dërguar në vuajtje të dënimit, në përputhje me vendimin e gjykatës.”, thuhet në njoftim. /Klankosova.tv