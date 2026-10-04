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Një 31-vjeçar është arrestuar në Elbasan, pasi dyshohet se transportonte shtetas të huaj që kishin hyrë në mënyrë të paligjshme në territorin shqiptar.
Operacioni është finalizuar nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve në Drejtorinë Vendore të Policisë në Elbasan, në kuadër të operacionit të koduar “Rrjeta 2”.
Policia ka ndërhyrë në aksin rrugor Elbasan-Peqin, ku ka kapur shtetasin A. A., 31 vjeç, duke transportuar me një automjet shtatë shtetas të huaj nga vendet e treta.
Sipas Policisë, shtetasit e huaj dyshohet se kishin hyrë në mënyrë të paligjshme në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Në vijim të veprimeve procedurale, 31-vjeçari u arrestua në flagrancë, ndërsa bashkëpunëtori i tij, shtetasi M. K., 25 vjeç, në pronësi të të cilit ishte automjeti, u shpall në kërkim.
Automjeti i përdorur për transportimin e shtetasve të huaj u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.
Ndërkohë, vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të aktivitetit të dyshuar kriminal, identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë dhe kapjen e 25-vjeçarit të shpallur në kërkim.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufirit”, kryer në bashkëpunim.