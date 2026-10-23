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Tre persona janë arrestuar në Deçan, nën dyshimin për përfshirje në një rast të tentim-vrasjes.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, të dyshuarit kishin tentuar ta ndalonin veturën e një personi, mashkull kosovar, ndërsa njëri prej tyre dyshohet se kishte shtënë me armë zjarri në drejtim të tij, transmeton Klankosova.tv.
Pistoleta që dyshohet se është përdorur në këtë rast është sekuestruar.
Me vendim të prokurorit, dy nga të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, ndërsa i dyshuari i tretë është liruar në procedurë të rregullt.
Për këtë rast, Klankosova.tv ka raportuar gjatë ditës së djeshme.