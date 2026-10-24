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Policia e Kosovës ka dhënë detaje të reja lidhur me rastin e mashtrimit përmes qendrave ilegale të thirrjeve (Call Center) në Prishtinë, ku viktima dyshohet se ishin shtetas suedezë, të cilëve u janë ofruar investime në kriptovaluta.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, në këtë rast janë arrestuar nëntë persona, gjashtë shtetas kosovarë dhe tre shtetas gjermanë, të cilët dyshohet se kanë vepruar në bashkëpunim me njëri-tjetrin.
Rasti dyshohet të ketë ndodhur gjatë vitit 2026, në disa lokacione të ndryshme në Prishtinë. Të dyshuarit, duke vepruar si grup, dyshohet se përmes paraqitjes së rreme të fakteve i kanë bindur shtetasit suedezë të investojnë në kriptovaluta, përfshirë Bitcoin-in.
Sipas Policisë, pas kryerjes së investimeve, paratë e viktimave janë transferuar në llogari të tjera të panjohura, duke u shkaktuar atyre dëme të konsiderueshme materiale.
Gjatë operacionit, policia ka kontrolluar katër lokacione, ku janë gjetur dhe konfiskuar 39 kompjuterë, pesë telefona celularë, 12 pajisje të jashtme për ruajtjen e të dhënave (HDD), një veturë, një armë me gjashtë fishekë, 850 euro dhe 100 franga zvicerane.
"Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje", thuhet në raportin 24-orësh./Klankosova.tv