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Edi Kuçi, ish-banori i Big Brother Vip Kosova i cili ishte kryetemë e ditëve të fundit pas përplasjes me Jozefin Markun, është intervistuar sot pasdite nga Policia e Kosovës.
Kjo erdhi pas veprimeve të ndërmarra nga Prokuroria Themelore e Pejës që gjatë ditës kërkoi arrestimin e Jozit.
Përkatësisht prokurori kujdestar me vetiniciativë ka hapur rast penal ndaj tij në drejtim të veprës "Lëndim i lehtë trupor".
Lajmin për Klan Kosova e ka konfirmuar edhe zëdhënesi i Prokurorisë, Shkodran Nikqi.
“Po mund ta konfirmojë që është intervistuar sot”, tha Nikqi.