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Dita e sotme ka zbardhur në Hagë, ku qytetarë dhe mbështetës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë mbledhur pranë selisë së Dhomave të Specializuara të Kosovës, në shenjë mbështetjeje për ish-krerët e UÇK-së që po përballen me procesin gjyqësor në Hagë.
Gazetarja e Klan Kosovës, Rina Mujku, raportoi drejtpërdrejt nga Haga, duke e cilësuar këtë si ditën e 2,400-të që nga nisja drejt Hagës e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Dita ka zbardhur edhe sot, është dita e 2,400 që ka lindur dielli pas ditës kur katër krerët e UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, janë nisur drejt Hagës”, raportoi Mujku.
Mujku bëri të ditur gjithashtu se policia holandeze kishte paralajmëruar organizatorët lidhur me mënyrën e zhvillimit të tubimeve.
Sipas raportimit të saj, pjesëmarrësit lejohen të bartin flamuj, por jo flamuj të vendosur në shtiza. Policia ka ndërhyrë duke marrë shtizat e flamujve me të cilët kishin ardhur disa prej pjesëmarrësve.
Policia e ka paralajmëruar edhe mbrëmë të gjithë organizatorët e këtyre tubimeve edhe në parkun në periferi që e përmenda ku do të ketë tubim deri sot, pra në orën 15, por edhe këtu para selisë së dhomave të specializuara të gjithë pjesëmarrësit do të kenë mundësi që të bartin flamuj të cilët kanë dëshirë që t'i kenë mbi supet e tyre, por jo edhe në shtiza e aq më pak të enden rrugëve me shtiza, sepse kështu e ka paraparë policia se mund të përbën rrezik për dikë dhe kjo është arsyeja sepse vetëm pak më herët policia ka sekuestruar, mund të them kështu, ka marrë shtizat e flamujve me të cilët kishin ardhur këtu natyrisht të gjithë këta pjesëmarrës dhe të gjithë këta persona që janë tubuar deri tash”, tha Mujku.