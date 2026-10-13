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Policia e Kosovës ka njoftuar se në dy lokacione të ndara në në veri të vendit ka gjetur dhe sekuestruar një sasi të konsiderueshme të municionit.
Sipas njoftimit, si rezultat i bashkëpunimit të vazhdueshëm me qytetarët kanë çuar në zbulimin dhe sekuestrimin e armëve ilegale, pas një operacioni policor në dy lokacione në Komunën e Zubin Potokut.
Në rastin e parë, sipas Policisë së Kosovës, në fshatin Paruce të Zubin Potokut, njësitë policore kanë kryer kontroll në një objekt te pabanuarm, përkatësisht shtallë për ushqimin e bagëtive) ku kanë gjetur dhe konfiskuar disa lloje të armatimit dhe municioneve.
“141 fishek të armës së gjatë, 21 fishekë të armës së gjatë me kreher, 2 fishekë të pushkës së gjuetisë, 4 granata dore, një tytë e pushkës së gjuetisë, 48 gëzhoja të pushkës së gjuetisë, 1 pajisje për mbushjen e fishekëve, 4 kuti me barot, sfera për mbushjen e fishekëve të gjuetisë, kapcolla dhe tampon për fishekë, 1 gazmaskë ushtarake, një Bajonet ushtarake.”, thuhet në njoftim.
Gjithashtu, edhe në rastin dytë në fshatin Ranqiq të Zubin Potokut, njësitë policore kanë kryer kontroll në një objekt të pabanuar kanë gjetur dhe konfiskuar municione të ndryshme.
“1 armë e shkurt (pistoletë), 4 granata dore, 2056 cop fishekë të kalibrave të ndryshëm”, thuhet në njoftim.
Në njoftim thuhet se deri më tani nuk ka persona të arrestuar lidhur me rastin.
“Në vendin e ngjarjes, kanë dalë edhe njësitë për trajtimin e mjeteve eksplozive (IEOD), të cilat kanë tërhequr mjetet eksplozive në mënyrë të kontrolluar. Të gjitha veprimet policore i janë paraqitur Prokurorit te Shtetit, i cili ka udhëzuar inicimin e rasteve për veprën penale: “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.”, thuhet në njoftim. /Klankosova.tv