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Policia e Kosovës ka njoftuar se ka realizuar ekstradimin e dy shtetasve kosovarë, të cilët kërkoheshin me urdhërarrest ndërkombëtar përmes INTERPOL-it.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, njëri nga personat, me inicialet H.K., është ekstraduar nga Shqipëria, ndërsa personi tjetër, A.S., është ekstraduar nga Franca.
Të dy kërkoheshin me urdhërarrest ndërkombëtar të lëshuar nga institucionet e drejtësisë së Republikës së Kosovës.
"Pas ekstradimit, të dy personat u janë dorëzuar njësive përkatëse të Policisë së Kosovës, përkatësisht Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prishtinë dhe asaj në Ferizaj, për procedurat e mëtejshme ligjore.", thuhet në njoftim.
Policia e Kosovës bëri të ditur se operacioni u realizua përmes Drejtorisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim me njësitet relevante policore dhe institucionet e drejtësisë.