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Makinat luksoze në Tiranë janë vënë në fokus të kontrolleve të shtuara të policisë, me qëllim verifikimin e pronësisë, historikut dhe burimit të parave me të cilat janë blerë.
Gjatë aksionit policor janë kontrolluar dhjetëra automjete në zona të ndryshme të kryeqytetit të Shqipërisë. Verifikimet janë kryer nga strukturat që hetojnë krimet ekonomike dhe financiare, në bashkëpunim me forcat operacionale, “Shqiponjat” dhe Policinë Rrugore, shkruan Tvklan.al, transmeton Klankosova.tv.
Për kontrollin e mjeteve është përdorur një pajisje e posaçme që mundëson verifikimin e të dhënave identifikuese të automjeteve. Pas kontrollit fillestar, për mjetet e dyshuara janë kryer verifikime më të thelluara. Hetuesit kanë kontrolluar dokumentacionin e pronësisë, origjinën e automjeteve, si dhe historikun e blerjes, shitjes dhe posedimit të tyre.
Një tjetër pjesë e verifikimeve ka të bëjë me burimin e të ardhurave të përdorura për blerjen e makinave. Qëllimi është të evidentohen rastet kur automjetet mund të jenë blerë me para që burojnë nga aktiviteti kriminal. Në fokus janë edhe automjetet që mund të jenë futur apo qarkullojnë në vend në mënyrë të paligjshme.
Pas kontrolleve, materialet e mbledhura janë dërguar në Prokurori, e cila do të vijojë me hetimet dhe veprimet e nevojshme procedurale. Kontrollet ndaj automjeteve luksoze pritet të vazhdojnë në Tiranë, në kuadër të hetimeve për pasuritë me origjinë të dyshimtë, parandalimin e trafikimit të mjeteve dhe luftën kundër pastrimit të parave.