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Policia e Kosovës sot shënon 27-vjetorin e themelimit me një ceremoni solemne festive në Prishtinë.
Ceremonia do të mbahet nga ora 18:00 në objektin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës, ndërsa pritja e mysafirëve nis nga ora 17:30, raporton Klankosova.tv.
Siç u bë e ditur përmes një komunikatë për media, në këtë ngjarje pritet të marrin pjesë personalitete të larta shtetërore, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, menaxhmenti i lartë i institucionit, si dhe përfaqësues e personalitete të tjera vendore dhe ndërkombëtare.
Ceremonia është pjesë e aktiviteteve të organizuara për shënimin e 27-vjetorit të themelimit të Policisë së Kosovës.