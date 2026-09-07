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Policia e Kosovës ka përcjellë një mesazh të rëndësishëm për qytetarët lidhur me publikimin e materialeve intime pa pëlqim dhe kërcënimet për publikimin e tyre.
Përmes një njoftimi sensibilizues, Policia ka theksuar se publikimi i fotove ose incizimeve intime është vepër penale, ndërsa po ashtu vepër penale është edhe kërcënimi me publikimin e materialeve intime, transmeton Klankosova.tv.
Në materialin e publikuar paraqitet edhe një skenar i kërcënimit online, ku viktimës i kërkohet të marrë një vendim brenda një kohe të caktuar, duke e kërcënuar se në të kundërtën do të shpërndahen foto apo video personale.
Policia u bën thirrje qytetarëve që të mos heshtin përballë rasteve të tilla dhe t’i raportojnë ato.