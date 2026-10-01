Lajmet e fundit
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka ndërmarrë masat e nevojshme për sigurimin e protestës së paralajmëruar për sot në orën 16:00 në sheshin "Skënderbeu" në Prishtinë, e organizuar nga platforma "Liria ka emër".
Protesta synon të shprehë vazhdimin e pakënaqësive lidhur me aktgjykimin e Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Sipas Policisë, masat do të zbatohen para, gjatë dhe deri në përfundimin e protestës, me qëllim të ruajtjes së rendit e qetësisë publike.
Policia ka theksuar se në pajtim me Ligjin mbi tubimet publike, e njeh të drejtën e qytetarëve për të shprehur lirisht qëndrimet përmes tubimeve dhe protestave të qeta. Sipas saj, angazhimi i oficerëve synon që protesta të zhvillohet pa incidente dhe që pjesëmarrësit të shprehin qëllimin e tyre në mënyrë demokratike dhe brenda kornizës ligjore.
Për shkak të lëvizjes së pjesëmarrësve, do të ketë kufizime ose ndërprerje të përkohshme të qarkullimit. Prej orës 15:00 do të mbyllen përkohësisht rrugët "Luan Haradinaj" dhe "Enver Zymeri". Policia ka paralajmëruar se, varësisht nga nevoja operative, mund të mbyllen edhe rrugë të tjera.
Për këtë qëllim, janë angazhuar edhe njësitë patrulluese të trafikut, të cilat do të riorientojnë qarkullimin nëpër rrugë alternative sipas nevojës.
Policia ka garantuar praninë e zyrtarëve policorë në terren dhe ka thënë se siguria e qytetarëve, ruajtja e rendit kushtetues dhe e sigurisë publike mbeten prioritet i saj.
Në fund, Policia e Kosovës ka falënderuar organizatorët dhe qytetarët për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e vazhdueshëm, duke apeluar për kujdes të shtuar dhe respektim të rregullave të trafikut rrugor në interes të sigurisë së përgjithshme.