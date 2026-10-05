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Policia Rajonale e Ferizajt ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin e dy personave të dyshuar për një rast vjedhjeje në një qendër tregtare në rrugën “Rexhep Bislimi”.
Sipas Policisë, rasti dyshohet se ka ndodhur më 19 gusht 2026, ndërsa fotografia e personave të dyshuar është publikuar me autorizim të Prokurorit të Shtetit.
Policia u ka bërë thirrje qytetarëve që, nëse kanë ndonjë informacion për identifikimin apo lokalizimin e të dyshuarve, të kontaktojnë Policinë përmes numrit emergjent 192, stacionit më të afërt policor ose aplikacionit “Lajmëro Policinë”.
Informacionet, sipas Policisë, do të trajtohen me konfidencialitet të plotë./Klankosova.tv