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Policia e Kosovës ka njoftuar se ka ndërmarrë masa të sigurisë në lidhje me marshin solidarizues paqësor, “Marshi për Liri”, i cili do të mbahet sot në orën 14:00, në sheshet kryesore “Zahir Pajaziti”, “Nëna Tereza” dhe “Skënderbeu”.
Qëllimi i këtyre masave, sipas Policisë, është garantimi i sigurisë së pjesëmarrësve në marsh, qytetarëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion.
“Për shkak të zhvillimit të marshimit dhe lëvizjes së pjesëmarrësve, do të ketë kufizime ose ndërprerje të përkohshme të qarkullimit në rrugët e prekura nga aktiviteti, andaj Policia ka paraparë edhe angazhime të njësive policore patrulluese të trafikut, në rast të nevojës për riorientim të trafikut në rrugët alternative”.
“Sipas planifikimeve policore me qëllim të mbarëvajtjes së marshit rrugët të cilat do të bllokohen për qarkullim në kryeqytet janë rrugët: ‘Agim Ramadani’, ‘Luan Haradinaj’ dhe ‘Enver Zymberi’, por varësisht nevojës operative mund të ketë edhe rruge të tjera në të cilat mund të ndërpritet qarkullimi përkohësisht”, ka njoftuar Policia.
Ky institucion u ka bërë thirrje qytetarëve dhe pjesëmarrësve që të respektojnë udhëzimet e zyrtarëve policorë, të tregojnë kujdes dhe të kontribuojnë që aktiviteti të zhvillohet në mënyrë të qetë dhe të sigurt. /Klankosova.tv