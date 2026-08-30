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R.H dhe Xh.H, dy vëllezër 32 dhe 28 vjeç, janë arrestuar nga Policia e Korçës pas një konflikti të ndodhur mbrëmjen e së shtunës në lagjen nr. 8 të qytetit.
Nga përplasja kanë mbetur të dëmtuar Bledar dhe Anci Gegolli, të cilët, sipas policisë, janë fqinj me dy vëllezërit e arrestuar.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:00 dhe dyshohet se konflikti ka nisur për motive të dobëta. Sipas burimeve policore, gjithçka ka nisur pas një sherri mes fëmijëve të dy familjeve pranë banesave të tyre, ndërsa më pas në konflikt janë përfshirë edhe të rriturit.
Përplasja ka përfunduar në dhunë fizike, ku B.G dhe A.G kanë marrë dëmtime dhe janë transportuar në Spitalin Rajonal të Korçës për ndihmë mjekësore. Ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën, shkruan vizionplus.tv, transmeton klankosova.tv.
Gjatë konfliktit është dëmtuar edhe një automjet, të cilit i janë thyer xhamat me një lopatë metalike.
Pas hetimeve, Policia e Korçës ka arrestuar në flagrancë R.H dhe Xh.H, të dyshuar për veprat penale “Plagosja e lehtë me dashje”, “Prishja e qetësisë publike”, kryer në bashkëpunim, si dhe “Shkatërrimi i pronës”.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme.