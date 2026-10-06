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Policia e Kosovës ka njoftuar për masat e ndërmarra për protestën e paralajmëruar sot në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, ndërsa ka bërë të ditur edhe bilancin e protestës së mbrëmshme.
Sipas Policisë, gjatë protestës së mbrëmshme disa protestues kanë hedhur mjete piroteknike, fishekzjarrë dhe mjete të forta ndaj objekteve shtetërore dhe zyrtarëve policorë.
Për të vënë situatën nën kontroll, Policia thotë se është detyruar të përdorë mjete të ligjshme policore, përfshirë sprejin, gazin lotsjellës dhe topin e ujit për shpërndarjen e turmës, transmeton Klankosova.tv.
Si pasojë e zhvillimeve, tre persona janë arrestuar. Dy prej tyre, me vendim të prokurorit, janë dërguar në mbajtje, ndërsa një tjetër është liruar në procedurë të rregullt.
“Njëzet zyrtarë policorë kanë pësuar lëndime të natyrave të ndryshme, të cilët kanë pranuar tretman mjekësor”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Ndihmë mjekësore kanë kërkuar edhe 12 qytetarë/protestues dhe një gazetar.
Policia ka bërë të ditur se pas vlerësimit pasoperacional të veprimeve të saj në terren, për dyshimet e mundshme për tejkalim të autorizimeve policore është njoftuar Inspektorati Policor i Kosovës (IPK).
Për protestën e sotme, Policia ka paralajmëruar prani të shtuar të njësive policore dhe mundësi për kufizime të përkohshme të qarkullimit në rrugët përreth sheshit “Skënderbeu”.
Poashtu, policia iu ka bërë thirrje protestuesve që të protestojnë në mënyrë të qetë dhe demokratike, si dhe të respektojnë ligjet dhe udhëzimet e zyrtarëve policorë.
Protesta e sotme zhvillohet lidhur me aktgjykimin e Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së dhe kërkesat për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.