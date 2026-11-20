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Vizita e Jakup Krasniqit në Kosovë, ku ndodhet për arsye familjare për shkak të gjendjes shëndetësore të bashkëshortes, është përcjellë me emocione, por edhe me kritika për kufizimet e takimeve me familjarët dhe bashkëluftëtarët.
Ish-bashkëluftëtari i tij, Ferat Shala, ka shprehur dëshirën për ta takuar Krasniqin, me të cilin thotë se nuk ka komunikuar tash e gjashtë vjet, që nga arrestimi i tij nga Gjykata Speciale.
Shala ka vlerësuar se kufizimi i mundësisë për t'u takuar me njerëzit e afërt është i papranueshëm, ndërsa edhe nga KMDLNJ-ja janë ngritur shqetësime për respektimin e të drejtave të tij.
Ndërkohë, gjatë përcjelljes së Krasniqit nga shtëpia drejt selisë së EULEX-it në Fushë Kosovë, është raportuar edhe një incident.
Një polic i EULEX-it dyshohet se ia ka drejtuar armën një familjari të Krasniqit, duke i kërkuar të kthehej brenda shtëpisë.
Po ashtu, zyrtarët e EULEX-it janë përpjekur të pengojnë xhirimet e gazetarëve gjatë këtij momenti.
Krasniqi do të qëndrojë në Kosovë deri të shtunën pasdite, kur pritet të niset me aeroplan special drejt Hagës.
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