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Një zyrtar policor ka raportuar se e kishte harruar armën e tij zyrtare në një pompë të derivateve në Shkabaj, ndërsa më pas atë e kishte marrë një person tjetër.
Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur më 23 nëntor, rreth orës 16:30, transmeton Klankosova.tv
"Ankuesi mashkull kosovar zyrtar policor, ka raportuar se e kishte harruar armën e tij zyrtare në Hib Petrol dhe se dikush ia kishte marrë atë. Njësitë policore e kanë trajtuar rastin, ku pas shikimit të kamerave të sigurisë së objektit është identifikuar i dyshuari mashkull kosovar i cili e kishte marrë armën. I njëjti është ftuar nga Policia dhe e ka pranuar se e kishte marrë armën me qëllim që ta raportonte më pas", thotë policia.
Arma është sekuestruar, ndërsa me udhëzimin e prokurorit rasti është iniciuar si “vjedhje e rëndë” dhe do të vazhdojë në procedurë të rregullt.