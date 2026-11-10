Lajmet e fundit
Mauricio Pochettino mund të jetë trajneri i ri i Manchester United. Argjentinasi është shfaqur si kandidati kryesor për të marrë drejtimin e “Djajve të Kuq”, në rast se klubi vendos të shkarkojë Michael Carrick.
Sipas raportimeve të Sky Sports dhe The Guardian, Pochettino është i gatshëm të dëgjojë ofertën e Manchester United dhe nuk e përjashton mundësinë e rikthimit në Premier League.
Megjithatë, marrëveshja nuk është e lehtë, pasi 54-vjeçari ka kontratë me përfaqësuesen e Shteteve të Bashkuara deri në vitin 2030. Klubit anglez do t'i duhej të paguante një klauzolë largimi prej rreth 7-7.5 milionë funte.
Drejtuesit e United pritet të vlerësojnë të ardhmen e Carrick dhe alternativat për stolin gjatë ditëve në vijim.
Pochettino ka drejtuar më parë Tottenhamin, Chelsean dhe Paris Saint-Germain, ndërsa Manchester United e ka pasur në radar edhe në të kaluarën.