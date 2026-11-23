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Një shqiptar 24-vjeçar, me banim në Shqipëri, po drejtonte automjetin në drejtim të kundërt në një segment të autostradës në kantonin Ticino të Zvicrës. Policia e ndaloi atë dhe, gjatë kontrollit, i gjeti kokainë në veturë.
Sipas Zyrës së Prokurorit dhe Policisë Kantonale të Zvicrës, i arrestuari dyshohet për përfshirje në aktivitetin e shpërndarjes së lëndëve narkotike, raporton Unfallmeldungen.ch, transmeton Klan Kosova.
Lënda narkotike u zbulua gjatë kontrollit të automjetit dhe banesës ku qëndronte 24-vjeçari. Si rezultat, autoritetet sekuestruan disa gramë kokainë, si dhe një shumë parash në euro dhe franga zvicerane. /Klankosova.tv