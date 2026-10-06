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Ka vdekur gruaja e cila ishte duke u trajtuar në QKUK pasi më 5 shtator është sulmuar me mjet të fortë nga djali i saj i cili vuante nga probleme të shëndetit mendor.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, me qëllim të përcaktimit të rrethanave dhe shkakut të vdekjes, transmeton Klankosova.tv.
Rasti i cilësuar si "vrasje e rëndë" është nën hetim nga organet kompetente.
"Lidhur me rastin, me 05.10.2026 në QKUK , ka ndërruar jetë viktima femër kosovare. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë dërgohet në IML për obduksion", tha policia./Klankosova.tv