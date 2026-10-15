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Lutfi Dalipi po shkëlqen me fanellën e FC Vaduzit dhe interesimi për të po rritet.
Sipas mediumit zviceran “Blick”, futbollisti 20-vjeçar mund të bëjë hapin e radhës në karrierë që gjatë afatit kalimtar të dimrit.
Dalipi ka regjistruar katër gola dhe nëntë asistime në dhjetë ndeshjet e para me Vaduzin, duke tërhequr vëmendjen e klubeve të ndryshme.
Të drejtat e transferimit të mesfushorit ofensiv i përkasin Young Boys, klub që mund ta rikthejë lojtarin në skuadër që në janar.
Përveç Young Boys, për shërbimet e Dalipit interesohen edhe disa klube nga Bundesliga gjermane, Serie A italiane dhe Austria, të cilat po e përcjellin nga afër talentin e ri.
Pos klubet, për Dalipin, sipas kicker.de, të interesuara janë tri kombëtare, Zvicra, Shqipëria dhe Kosova.
Megjithatë, ai këtë muaj refuzoi ftesat e Shqipërisë dhe Kosovës, duke zgjedhur të luajë për përfaqësuesen U-21 të Zvicrës.