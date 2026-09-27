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Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, ka ndarë me ndjekësit e saj disa momente nga një dasmë ku mori pjesë mbrëmjen e kaluar në Kosovë.
Bëhet fjalë për dasmën e njërit prej kushërinjve të saj, ku Dua ishte e pranishme së bashku me familjarë dhe të afërm, transmeton Klankosova.tv.
Përmes rrjeteve sociale, këngëtarja ka publikuar disa pamje nga ceremonia dhe atmosfera festive, duke u dhënë ndjekësve një pjesë nga mbrëmja e veçantë e kaluar në atdhe.
Krahas fotografive dhe videove nga ahengu, artistja është shprehur se “po rritet rrethi”,
“Kushëriri im u martua me gruan e ëndrrave të tij dhe ne patëm një dasmë të madhe shqiptare! Po na rritet rrethi”, ka shkruar ajo./Klankosova.tv