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Një vajzë 11-vjeçare nga Devon ka humbur jetën në një aksident tragjik teksa po luante me shoqet në baltërat e Wacker Quay, në Cornwall.
Lilly Angel Rodgers po luante dhe rrëshqiste në një shpat me baltë kur një degë e mprehtë, e fshehur nën sipërfaqe, i ka depërtuar në kraharor dhe i ka dëmtuar një arterie pranë zemrës.
Të rriturit në vendngjarje tentuan ta ndihmonin, ndërsa ekipet e emergjencës e transportuan me helikopter në tokë të thatë. Megjithatë, vajza nuk mundi të mbijetonte dhe u shpall e vdekur në spitalin Derriford në Plymouth, shkruan Daily Star, transmeton Klankosova.tv.
Eksperti mjeko-ligjor tha se dëmtimi ishte fatal dhe se Lilly kishte humbur ndjenjat menjëherë.
Policia konfirmoi se nuk kishte rrethana të dyshimta apo përfshirje të personave të tjerë. Hetimi zyrtar e cilësoi vdekjen si një aksident tragjik dhe jashtëzakonisht të pafat.
Pas ngjarjes, në zonë janë vendosur tabela të reja paralajmëruese për rreziqet e fshehura në baltë./Klankosova.tv