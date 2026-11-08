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Gazetari Vlorijan Halili dhe ish-banorja e BBVK, Sara Kolami, tashmë janë opinionistët e Big Talk në Klan Kosova, që do të sjellin shumë të pathëna për edicionin e pestë të Big Brother VIP Kosova.
Ata folën për banorët në këtë sezon, por edhe për lojën e tyre teksa ka kaluar vetëm një javë nga nisja.
Halili tha se Zoja me çdo kusht po tenton të bëjë debate dhe e ka një taktikë për lojën.
“Ata po bien pre e Zojës. Zoja po merr poena te publiku..”.
Ndërkohë ai tregoi edhe për banorin që ka historinë më të dhimbshme.