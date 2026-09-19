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Emocione të shumta u përjetuan në koncertin e Yll Limanit në Gjermani, ku artisti gjatë performancës së këngës “Kthehu” përcolli një mesazh në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së.
Para mijëra fansave, Limani u shfaq me emblemën e UÇK-së, ndërsa para interpretimit të këngës tha: “Ata duhet me u kthy te na.”
Këngëtari më pas vazhdoi performancën, duke e shoqëruar këngën me një atmosferë të ngarkuar emocionalisht, ndërsa publiku iu bashkua atij gjatë gjithë interpretimit./Klankosova.tv