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Prishtina ka hapur një dritare të re, drejt historisë, kulturës dhe trashëgimisë së saj.
Një platformë e re digjitale që synon t’i mbledh në një hapësirë të vetme monumentet, muzetë, institucionet dhe pikat më të rëndësishme kulturore e turistike, transmeton Klankosova.tv.
Culture01, nuk synon vetëm të iu tregojë vizitorëve se çfarë mund të shohin në Prishtinë, por edhe t’i ndihmojë ata të planifikojnë përvojën e tyre.
Në emisionin “Ora Shtatë”, krijuesi i kësaj platforme, Besart Vllahinja, foli se për çka e krijoi këtë platformë dhe çka përmban ajo.