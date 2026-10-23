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Përballja e madhe e kësaj fundjave mes Real Madridit dhe Barcelonës po shihet si testi më përcaktues i sezonit në La Liga.
Për trajnerin e madrilenëve, Jose Mourinho, triumfi në “El Clasico” është mision i panegociueshëm për të mbyllur hendekun në krye të tabelës, teksa e përditshmja spanjolle AS raporton se portugezi tashmë e ka gati strategjinë taktike dhe ka zgjidhur nëntë nga njëmbëdhjetë pozicionet titullare, transmeton Klankosova.tv.
Barcelona zbret në këtë derbi si lidere e pamposhtur e kampionatit, me 27 pikë nga 27 të mundshme dhe një diferencë mbresëlënëse golash prej +30, megjithëse vjen pas disfatës së parë sezonale të pësuar në Champions League ndaj Paris Saint-Germain (3-2).
Për Real Madridin, një fitore do ta ngushtonte distancën në vetëm tri pikë, ndërsa një humbje e mundshme do ta thellonte disavantazhin në nëntë pikë, duke i dhënë një goditje tejet të rëndë projektit të Mourinhos.
Sipas raportimit, zemra e mesfushës së Real Madridit do t'i besohet dyshes Eduardo Camavinga dhe Aurelien Tchouameni.
Mourinho i konsideron aftësitë e driblimit dhe depërtimit të Camavingas thelbësore për të thyer linjat e ngjeshura dhe për të kapërcyer bllokun e lartë mbrojtës të aplikuar nga Hansi Flick.
Në anën tjetër, Tchouameni do të jetë shtylla mbrojtëse me detyrë për të mbuluar hapësira të mëdha dhe për të vendosur kontrollin fizik kur skuadra luan pa top.
Në repartin difensiv, Federico Valverde pritet të startojë sërish si mbrojtës i djathtë, duke lënë në stol emra si Denzel Dumfries dhe Trent Alexander-Arnold, kurse krahu i majtë do t'i besohet Marc Cucurellas.
Të dy mbrojtësit anësorë do të kenë një mision të vështirë: dominimin në duelet një-për-një ndaj dyshes sulmuese të Barcelonës, Lamine Yamal dhe Anthony Gordon.
Në fazën ofensive, Arda Guler do të rreshtohet në të djathtë, por me liri të plotë taktike për t'u zhvendosur në qendër përkrah Jude Bellinghamit.
Kjo zhvendosje synon të mbingarkojë formacionin trekëndësh të katalunasve në mesfushë dhe njëkohësisht të hapë korsinë anësore për depërtimet e rrezikshme të Valverdes nga prapavija.
Në mungesë të Vinicius Jr, i cili vuan një pezullim disiplinor, krahu i majtë i sulmit do t'i besohet yllit nga Bregu i Fildishtë, Yan Diomandé, falë formës së lartë dhe ndikimit statistikor në ndeshjet e fundit, ai do të kompletojë repartin e sulmit përkrah Kylian Mbappes.
E vetmja dilemë që mbetet ende e hapur për stafin teknik të Mourinhos lidhet me përzgjedhjen e dyshes së qendërmbrojtjes, ndërsa listat zyrtare të të dyja skuadrave pritet të konfirmohen përfundimisht gjatë ditës së premte.