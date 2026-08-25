Lajmet e fundit
Një person është plagosur me armë zjarri të hënën në Pejë, në rrethana ende të panjohura.
Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes pas pranimit të informatës, ku kanë gjetur të dyshuarin, i cili dyshohet se i kishte shkaktuar plagë vetes me armë zjarri, transmeton Klankosova.tv.
Sipas policisë, i dyshuari është dërguar për tretman mjekësor dhe, sipas mjekëve, është jashtë rrezikut për jetë.
Gjatë kontrollit në vendin e ngjarjes, policia ka gjetur dhe konfiskuar një armë AK-47, e cila dyshohet se është përdorur në rast, si dhe 11 fishekë dhe një gëzhojë.
Pas konsultimit me prokurorin, i dyshuari është intervistuar dhe më pas është liruar në procedurë të rregullt.
Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente.