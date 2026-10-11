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Një person është plagosur aksidentalisht me armë zjarri pasditen e së shtunës në fshatin Caparc të Prizrenit.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, i dyshuari ka kërkuar ndihmë mjekësore pasi është plagosur me pistoletën e një personi tjetër të dyshuar.
I dyshuari është jashtë rrezikut për jetë, transmeton Klankosova.tv
“Dy pistoleta Sig Sauer, dy karikator, 27 fishek, një gëzhojë dhe një predhë e fishekut janë sekuestruar. Me vendim të prokurorit, rasti vazhdon në procedurë të rregullt”, thotë PK./Klankosova.tv