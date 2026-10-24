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Përfaqësues të Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë përfunduar me sukses Kursin Ndërkombëtar për Nënoficerët e Lartë të Komandës, të mbajtur në Akademinë Ushtarake “Dr. Franjo Tugjman” në Kroaci, së bashku me pjesëmarrës nga 11 shtete.
Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, përmes një postimi, ka theksuar se avancimi i edukimit dhe zhvillimi profesional i pjesëtarëve të FSK-së mbeten ndër prioritetet e vazhdueshme të ministrisë që e drejton ai, transmeton Klankosova.tv.
Sipas tij, pjesëmarrja në programe të tilla ndërkombëtare krijon mundësi për ngritjen e kapaciteteve profesionale, shkëmbimin e përvojave dhe forcimin e bashkëpunimit me vendet partnere.
Maqedonci ka uruar pjesëtarët e FSK-së për përfaqësimin e Republikës së Kosovës në këtë program ndërkombëtar.