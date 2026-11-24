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Pirja e kafesë në lokalet e Zvicrës po bëhet gjithnjë e më e kushtueshme, ndërsa çmimet kanë shënuar rritje edhe gjatë vitit 2026.
Në pjesën gjermanofolëse të vendit, një filxhan kafeje Café Crème kushton mesatarisht 4.71 franga zvicerane, ndërsa për një kapuçino konsumatorët duhet të paguajnë mesatarisht 5.46 franga.
Sipas të dhënave të publikuara nga shoqata CafetierSuisse për vitin 2026, çmimi i Café Crème është rritur për 1.3 për qind, ndërsa ai i kapuçinos për 1.7 për qind, krahasuar me vitin paraprak.
Ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e çmimeve përmenden pagat më të larta, shpenzimet e energjisë dhe qiratë. Megjithatë, çmimet vazhdojnë të dallojnë dukshëm nga një kanton në tjetrin.