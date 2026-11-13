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Banorja e BBVK5, Arlinda, është shfaqur në gjendje të rënduar emocionale pas fjalëve të rënda të banorit tjetër, Nichit, duke mos i mbajtur dot lotët gjatë diskutimit.
Ajo tha se është lënduar nga komentet e tij që ia kishte thënë rreth konsumimit të alkoolit, ndërkohë Nora gjatë bisedës me Arlindën, ngriti një tjetër pikëpyetje: pse Akilit nuk po i përmendet fakti që edhe ai ka konsumuar alkool?
Arlinda e cilësoi këtë qasje si standard të dyfishtë.
“Akili ka pi mirë, unë kam pi keq… Veç u kanë flejt edhe ia kam prish gjumin… Janë standarde të dyfishta”, u shpreh Arlinda.
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