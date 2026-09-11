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Veshkat filtrojnë vazhdimisht gjakun, largojnë produktet e mbeturinave dhe ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit të ujit dhe elektroliteve të trupit. Funksioni i tyre ndikohet nga një numër zakonesh të jetesës, duke përfshirë marrjen e mjaftueshme të lëngjeve dhe dietën.
Zgjidhni një pije të thjeshtë hidratuese pas darkës.
Nutricionistja Melanie Betz rekomandon çajin e xhenxhefilit si një opsion. "Hidratimi është çelësi për shëndetin e veshkave dhe parandalimin e gurëve në veshka", thotë Betz për EatingWell. Ndërsa uji është zgjedhja më e mirë, ajo shton se një shumëllojshmëri pijesh mund t'ju ndihmojnë të qëndroni të hidratuar dhe të parandaloni dehidratimin.
Xhenxhefili përmban një përbërës me veti anti-inflamatore
Çaji i xhenxhefilit përmban gjithashtu xhenxhefil. "Xhenxhefili është një përbërës me veti anti-inflamatore dhe antioksiduese", shpjegon nutricionistja Jen Hernandez. Inflamacioni kronik është lidhur me përparimin e sëmundjes së veshkave, dhe Hernandez gjithashtu thekson se xhenxhefili është natyrshëm shumë i ulët në kalium, fosfor dhe natrium, transmeton Klankosova.tv.
Një dietë e pasur me fruta, perime, drithëra të plota dhe burime bimore të proteinave, marrja e moderuar e kripës dhe kontrollet e rregullta mjekësore janë gjithashtu të rëndësishme për shëndetin e veshkave.