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Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, Tonino Picula, ka reaguar lidhur me ceremoninë mortore të Ratko Mlladiqit, i dënuar për krime lufte.
Ai tha se pjesëmarrja e përfaqësuesve të institucioneve shtetërore, pjesëtarëve të ushtrisë dhe anëtarëve të qeverisë nuk mund të shihet thjesht si pjesë e një ngjarjeje private.
Sipas Piculës, prania e zyrtarëve dhe përfaqësuesve institucionalë në funeral dërgon një mesazh të qartë politik.
"Ratko Mladiq u dënua me një vendim përfundimtar për gjenocid në Srebrenicë, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Çdo glorifikim i tij ose relativizim i krimeve të tij është drejtpërdrejt në kundërshtim me vlerat mbi të cilat është themeluar Bashkimi Evropian.
Rruga evropiane e Serbisë nuk është vetëm çështje e hapjes së kapitujve të negociatave dhe përmbushjes së kritereve teknike, por mbi të gjitha një çështje zgjedhjeje politike dhe pranimi të vlerave evropiane. Serbia nuk mund të pretendojë njëkohësisht se anëtarësimi në Bashkimin Evropian është qëllimi i saj strategjik, ndërsa toleron ose monitoron institucionalisht glorifikimin e njerëzve të dënuar për krimet më të rënda të luftës", shkroi ai në X, transmeton Klankosova.tv
Picula vlerësoi se Serbia nuk mund të pretendojë njëkohësisht se anëtarësimi në BE është qëllimi i saj strategjik, ndërsa toleron ose institucionalisht mbështet glorifikimin e personave të dënuar për krimet më të rënda të luftës.
Sipas eurodeputetit, edhe Bashkimi Evropian duhet të reagojë ndaj rasteve të tilla dhe të mos i relativizojë ato.
Ai theksoi se perspektiva evropiane nënkupton edhe aftësinë e një shteti dhe shoqërie për t'u përballur me të kaluarën, e jo të glorifikojë personat përgjegjës për krimet më të rënda.
“Serbia po zgjedh rrugën e vet, por besueshmëria e rrugës së saj evropiane do të varet gjithashtu nga fakti nëse është e gatshme të pranojë të vërtetën rreth krimeve të kryera dhe të ndalojë së lavdëruari autorët e tyre”, përfundoi Picula.