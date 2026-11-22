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Në emisionin "Weekend" në Klan Kosova, ishte i ftuar Maliq Koskoviku, kultivues i bletëve nga fshati Gllogovicë i Prishtinës, i cili foli për tretmanin e bletëve që quhet Apiterapia.
Koskoviku tregoi për çfarë shërben ky tretman që ofrohet në bletarinë e tij, duke e konsideruar atë si një antibiotik natyral.
“Është shumë e mirë, sidomos për organet e frymëmarrjes, është shumë shumë e suksesshme, dmth për bronhitis, për asëm, për sinus, për bajame, kundër alergjive të ndryshme”, tregon ai.
Ai tregoi se në kosherën e Koskovikut kultivohen lloje të ndryshme të mjaltës, që trajtojnë sëmundje të ndryshme, duke përfshirë edhe mjaltin propolis.
“Propolisin, unë e prodhoj vetë, propolisi thuhet se i shëron dikun 100 sëmundje. E eliminion helikobakterin, e eleminion sheriakolen”, shtoi Koskoviku.
Maliq Koskoviku, tregon se merret me fushën e bletarisë që 30 vite, ndërsa tani numëron rreth 60 shtëpiza kosheresh në bletarinë e tyre organike, me mjaltë të certifikuar nga Bashkësia Evropiane.